Рязанцам рассказали о погоде 21 августа
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер прогнозируют юго-западный, западный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 21…26°С.
Рязанцам рассказали о погоде 21 августа. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь.
Ветер прогнозируют юго-западный, западный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 21…26°С.