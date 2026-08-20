Прокуратура провела проверку исправительной колонии в Рязанской области

19 августа заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко совместно с представителями регионального УФСИН России провел инспекцию ФКУ ИК-6 в Рязанском районе. В ходе проверки прокурор осмотрел все ключевые объекты учреждения: жилые помещения, дисциплинарные изоляторы и производственные зоны. Особое внимание было уделено изучению ведомственной документации и условий содержания осужденных. В рамках визита прокурор провел личный прием граждан, где рассмотрел интересующие их вопросы. По результатам инспекции были выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства, по которым уже приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.