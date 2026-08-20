При обыске у Любимова нашли золотой слиток, доллары, евро и икону

У экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова при обыске московской квартиры обнаружили драгоценности на два миллиона, золотой слиток, икону и дорогостоящую технику. Информацию об этом озвучили на заседании по уголовному делу о многомиллионных взятках, передала корреспондент РЗН.инфо 20 августа. На суде Любимов вновь заявил, что признает себя виновным, но с размером вменяемых ему взяток не согласился.

У экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова при обыске московской квартиры обнаружили драгоценности на два миллиона, золотой слиток, икону и дорогостоящую технику. Информацию об этом озвучили на заседании по уголовному делу о многомиллионных взятках, передала корреспондент РЗН.инфо 20 августа.

На суде Любимов вновь заявил, что признает себя виновным, но с размером вменяемых ему взяток не согласился. Кроме того, версию следствия о том, что политику купил квартиру в Москве бывший вице-губернатор Игорь Греков, Любимов не признал полностью.

После следователи рассказали, что при обыске в столичной квартире обнаружили 343 тысяч рублей наличными, более тысячи долларов США и тысячи евро. Силовики описали телефоны в разных комнатах, ноутбуки, макбук, айпады, флэш-карты, диски, диктофон, драгоценности — серьги с сапфирами, бриллиантами и янтарем, кольца с бриллиантами, браслеты с бриллиантами и агатами, также в драгоценностях специалисты обнаружили гранаты, фиониты и другие камни. Общая стоимость драгоценностей составила около двух миллионов рублей, заключили эксперты. Кроме того, в квартире изъяли крестики, несколько часов, золотые запонки, икону с Николаем Чудотворцем в рамке, золотой слиток. Опись документов, и других личных вещей Любимова, которые изъяли при обыске квартиры, заняла целый том уголовного дела.

Далее прокурор зачитала протоколы осмотра мест, где Любимов, по версии следствия, получал деньги — парковку столичного отеля «Метрополь», здания банков, кабинеты губернатора и вице-губернатора в рязанском правительстве и другие места передач взяток по эпизоду, связанному с мошенничеством при закупке медоборудования.

«Я всегда свободен, ваша честь», — заявил Любимов в конце заседания, когда судья назначала время для следующего слушания.

Напомним, уголовное дело бывшего губернатора Рязанской области о многомиллионных взятках планировалось рассматривать в особом порядке из-за сделки со следствием подсудимого. Однако в процессе экс-чиновник признал обвинение лишь частично. По версии следствия, от бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова за покровительство и попустительство по службе Николай Любимов получил 209 миллионов рублей деньгами, а также имущество стоимостью 44 миллиона рублей. Общая сумма взяток составила 253 миллиона рублей.

На прошлом заседании в Советском районном суде подсудимый заявил, что следователь ошибочно вменил ему часть эпизодов.

«Хочу подчеркнуть, что досудебное соглашение я полностью исполнил. И вместо того, чтобы вменить мне получение взяток в размере около 6 миллионов рублей, мне вменили больше 200», — подчеркнул бывший губернатор.

Кроме того, в обвинительном заключении есть часть, где утверждается, что экс-губернатор стал фигурантом дела о мошенничестве при закупке медоборудования. Как выяснили следователи, Любимов предложил помощнику и бывшему водителю Грекова, а в последствии и чиновнику рязанского правительства, Виталию Игнатенко помочь стать министром. За это Игнатенко нужно было поспособствовать в передаче взяток Любимову от поставщиков медоборудования. Игнатенко через знакомых «позвал в схему» Ирину Петину, на тот момент сенатора Рязанской области. Через посредников Любимов получил 12 и 8 миллионов рублей «откатов» за закупки.

Сейчас над Петиной по этому уголовному делу продолжается суд. Греков уже получил свой уголовный срок. О них можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.

Подробнее о том, что происходило на прошлых судебных заседаниях у Николая Любимова можно узнать, нажав на ссылку.