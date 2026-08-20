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Песков: предпосылок для оптимизма по урегулированию конфликта на Украине нет
Как отметил представитель Кремля, ситуация обусловлена позицией Киева. Песков добавил, что динамика на линии фронта остается «хорошо известной», СВО продолжается. Кроме того, он указал, что точной информации о возможном визите переговорщиков США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию нет. Однако американские переговорщики всегда являются желанными гостями в РФ, сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании на Украине нет. Об этом 20 августа сообщил корреспондент РБК.

Как отметил представитель Кремля, ситуация обусловлена позицией Киева.

Песков добавил, что динамика на линии фронта остается «хорошо известной», СВО продолжается.

Кроме того, он указал, что точной информации о возможном визите переговорщиков США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию нет. Однако они всегда являются желанными гостями в России, сказал Песков.