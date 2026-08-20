Песков оценил возможность встречи Путина с Канье Уэстом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом, который осенью планирует приехать в Россию. Журналисты спросили Пескова, планируется ли такая встреча. «Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — ответил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом, который осенью планирует приехать в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Ранее концертное агентство Say Agency сообщило РИА Новости, что артист даст два концерта в Санкт-Петербурге. Выступления на «Газпром-Арене» запланированы на 10 и 11 октября.

Журналисты спросили Пескова, планируется ли такая встреча.

«Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», — ответил пресс-секретарь.

По словам генерального директора агентства Анны Субчевой, Канье Уэст с симпатией относится к российскому президенту и хотел бы встретиться с ним во время визита.