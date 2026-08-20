Опубликован рейтинг управляющих компаний Рыбновского округа

На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Рыбновского муниципального округа за второй квартал 2026 года. Об этом сообщили в Госжилинспекции Рязанской области. В тройку лидеров вошли «УК „Ваш дом“», «Триумф Сервис» и «Мега Сервис». Последнюю строчку рейтинга заняла управляющая компания «УК Домком».

На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Рыбновского муниципального округа за второй квартал 2026 года. Об этом сообщили в Госжилинспекции Рязанской области.

При составлении рейтинга учитывали 12 показателей эффективности работы УК, в том числе мнение жителей. Голосование проходило с 1 по 15 июля.

В тройку лидеров вошли «УК „Ваш дом“», «Триумф Сервис» и «Мега Сервис».

Последнюю строчку рейтинга заняла управляющая компания «УК Домком».

На итоговые позиции повлияли наличие предписаний Госжилинспекции и качество их исполнения, задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения общих собраний собственников и платформ обратной связи.