Онищенко рассказал о надвигающемся подъеме заболеваемости ОРВИ в России

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, который начнется в середине сентября. По его словам, причиной этому станет возвращение 17 миллионов школьников за парты, что приведет к «проэпидемичиванию» среди детей. Онищенко отметил, что в сентябре не будет фиксироваться заболеваемость гриппом, однако россиянам рекомендуется заранее пройти вакцинацию. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также подчеркнул важность вакцинации от гриппа в сентябре или октябре, чтобы иммунная система успела подготовиться к эпидемическому сезону.

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ, который начнется в середине сентября. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, причиной этому станет возвращение 17 миллионов школьников за парты, что приведет к «проэпидемичиванию» среди детей. Онищенко отметил, что в сентябре не будет фиксироваться заболеваемость гриппом, однако россиянам рекомендуется заранее пройти вакцинацию.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также подчеркнул важность вакцинации от гриппа в сентябре или октябре, чтобы иммунная система успела подготовиться к эпидемическому сезону.