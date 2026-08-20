NZZ: уволенный министр стал угрозой для власти Зеленского

Увольнение бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова создало для Владимира Зеленского новую политическую проблему. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По мнению издания, решение об отставке Федорова вызвало недовольство среди украинцев и стало одной из причин политического кризиса в стране. Протесты, как отмечает NZZ, продолжались даже во время летних каникул.

Увольнение бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова создало для Владимира Зеленского новую политическую проблему. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

По мнению издания, решение об отставке Федорова вызвало недовольство среди украинцев и стало одной из причин политического кризиса в стране. Протесты, как отмечает NZZ, продолжались даже во время летних каникул.

При этом митинги связаны не только с личностью бывшего министра. Газета считает, что они отражают более широкое недовольство украинцев частой сменой министров и других высокопоставленных чиновников, которая, по мнению протестующих, создает лишь видимость перемен.

Сам Федоров во вторник заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение голосования. Он отметил, что люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда не понимают причин принимаемых решений и не знают, почему одни реформы продвигаются, а другие блокируются.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы, запланированные на 31 марта того же года, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.