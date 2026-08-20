Не сдавшие экзамены рязанские школьники смогут бесплатно получить профессию

Министерство образования Рязанской области утвердило порядок бесплатного профессионального обучения для школьников, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в девятом классе и не получили аттестат. Теперь выпускники, получившие неудовлетворительные результаты или не явившиеся на экзамены по уважительной причине, смогут освоить рабочую профессию за счет средств областного бюджета. Обучение будет проходить в профильных колледжах и техникумах. Программа рассчитана минимум на 144 часа и длится около семи месяцев. При этом допускается использование дистанционных технологий для проведения теоретических занятий.

Министерство образования Рязанской области утвердило порядок бесплатного профессионального обучения для школьников, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в девятом классе и не получили аттестат. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Теперь выпускники, получившие неудовлетворительные результаты или не явившиеся на экзамены по уважительной причине, смогут освоить рабочую профессию за счет средств областного бюджета. Обучение будет проходить в профильных колледжах и техникумах. Программа рассчитана минимум на 144 часа и длится около семи месяцев. При этом допускается использование дистанционных технологий для проведения теоретических занятий.

В перечень доступных направлений вошли тринадцать востребованных специальностей: оператор беспилотных авиационных систем, повар, пекарь, маляр, столяр, сварщик, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, а также собаковод и портной. Занятия будут организованы на базе 17 образовательных учреждений, включая колледжи в Рязани, Касимове, Михайлове, Сасове и других районах Рязанской области.

Подать заявление можно через цифровую платформу Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области или лично в приемной комиссии выбранного учебного заведения. Прием документов стартует 16 сентября и продлится до 1 октября.

Для тех, кто не сдал экзамены по уважительной причине, срок подачи документов могут продлить до 30 октября. Для зачисления потребуются документ, удостоверяющий личность, справка об обучении из школы, две фотографии и согласие на обработку персональных данных.

По итогам обучения студенты сдают квалификационный экзамен с участием представителей работодателей. Успешно завершившим программу выдается свидетельство о профессии рабочего или должности служащего, которое дает право на трудоустройство.