Не сдавшие экзамены рязанские школьники смогут бесплатно получить профессию

Министерство образования Рязанской области утвердило порядок бесплатного профессионального обучения для школьников, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в девятом классе и не получили аттестат. Соответствующее постановление
Теперь выпускники, получившие неудовлетворительные результаты или не явившиеся на экзамены по уважительной причине, смогут освоить рабочую профессию за счет средств областного бюджета. Обучение будет проходить в профильных колледжах и техникумах. Программа рассчитана минимум на 144 часа и длится около семи месяцев. При этом допускается использование дистанционных технологий для проведения теоретических занятий.
В перечень доступных направлений вошли тринадцать востребованных специальностей: оператор беспилотных авиационных систем, повар, пекарь, маляр, столяр, сварщик, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, а также собаковод и портной. Занятия будут организованы на базе 17 образовательных учреждений, включая колледжи в Рязани, Касимове, Михайлове, Сасове и других районах Рязанской области.
Подать заявление можно через цифровую платформу Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области или лично в приемной комиссии выбранного учебного заведения. Прием документов стартует 16 сентября и продлится до 1 октября.
Для тех, кто не сдал экзамены по уважительной причине, срок подачи документов могут продлить до 30 октября. Для зачисления потребуются документ, удостоверяющий личность, справка об обучении из школы, две фотографии и согласие на обработку персональных данных.
По итогам обучения студенты сдают квалификационный экзамен с участием представителей работодателей. Успешно завершившим программу выдается свидетельство о профессии рабочего или должности служащего, которое дает право на трудоустройство.