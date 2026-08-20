На Сахалине инспектор отдела кадров напал с ножом на двух женщин

На Сахалине инспектор отдела кадров напал с ножом на двух женщин, среди которых были учитель и тренер. Об этом сообщили в соцсетях. 38-летний Эдуард поджидал своих жертв в темном подъезде и, когда они вышли из квартиры, ворвался внутрь и затащил их обратно. В помещении он начал угрожать им с ножом. Учитель местного образовательного центра Елена получила несколько ударов в грудь, но благодаря помощи очевидцев ей удалось выжить. Вторую женщину, Кристину, ранили в грудь и живот, она скончалась на месте от полученных травм. После расправы Эдуард угнал автомобиль одной из жертв и скрылся на нем. На следующий день его задержали правоохранительные органы. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту нападения.

На Сахалине инспектор отдела кадров напал с ножом на двух женщин, среди которых были учитель и тренер. Об этом сообщили в соцсетях.

38-летний Эдуард поджидал своих жертв в темном подъезде и, когда они вышли из квартиры, ворвался внутрь и затащил их обратно. В помещении он начал угрожать им с ножом.

Учитель местного образовательного центра Елена получила несколько ударов в грудь, но благодаря помощи очевидцев ей удалось выжить. Вторую женщину, Кристину, ранили в грудь и живот, она скончалась на месте от полученных травм.

После расправы Эдуард угнал автомобиль одной из жертв и скрылся на нем. На следующий день его задержали правоохранительные органы. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту нападения.