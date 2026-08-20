Младенцев в России будут обследовать на шесть новых заболеваний
В обследование с 2027 года собираются добавить следующие анализы: миодистрофия Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы); болезнь Помпе (организм не может расщеплять сложный сахар); мукополисахаридоз первого типа (нарушение обмена веществ); болезнь Гоше (в организме не вырабатывается необходимый фермент); болезнь Ниманна-Пика типа А/В (заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы); болезнь Краббе (заболевание нервной системы).
Младенцев в России будут обследовать на шесть новых наследственных заболеваний. Об этом
В обследование с 2027 года собираются добавить следующие анализы:
- миодистрофия Дюшенна (заболевание, в результате которого у ребенка слабеют мышцы);
- болезнь Помпе (организм не может расщеплять сложный сахар);
- мукополисахаридоз первого типа (нарушение обмена веществ);
- болезнь Гоше (в организме не вырабатывается необходимый фермент);
- болезнь Ниманна-Пика типа А/В (заболевание, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы);
- болезнь Краббе (заболевание нервной системы).