Минтранс хочет изменить подход к формированию стоимости проезда в регионах

Замминистра транспорта Алексей Шило заявил о необходимости привязать меры федеральной поддержки регионов в сфере общественного транспорта к оценкам со стороны пассажиров.
Как отмечает «Ъ», это предложение озвучили на заседании Госсовета 10 августа. По словам Шило, важно учитывать мнение граждан о работе общественного транспорта, чтобы улучшить качество услуг.
Критериями оценки могут стать надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Также замминистра отметил, что в настоящее время обновляется транспортная стратегия России, которая впервые формируется с учетом мнения пассажиров и грузоотправителей, а не только по отраслевым принципам.
Кроме того, в начале августа Минтранс предложил изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте, предполагая переход на контрактную модель, где региональные или городские власти будут выступать заказчиками перевозок.