Минтранс хочет изменить подход к формированию стоимости проезда в регионах

Замминистра транспорта Алексей Шило заявил о необходимости привязать меры федеральной поддержки регионов в сфере общественного транспорта к оценкам со стороны пассажиров. Как отмечает «Ъ», это предложение озвучили на заседании Госсовета 10 августа. По словам Шило, важно учитывать мнение граждан о работе общественного транспорта, чтобы улучшить качество услуг. Критериями оценки могут стать надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Также замминистра отметил, что в настоящее время обновляется транспортная стратегия России, которая впервые формируется с учетом мнения пассажиров и грузоотправителей, а не только по отраслевым принципам.

Замминистра транспорта Алексей Шило заявил о необходимости привязать меры федеральной поддержки регионов в сфере общественного транспорта к оценкам со стороны пассажиров.

Как отмечает «Ъ», это предложение озвучили на заседании Госсовета 10 августа. По словам Шило, важно учитывать мнение граждан о работе общественного транспорта, чтобы улучшить качество услуг.

Критериями оценки могут стать надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Также замминистра отметил, что в настоящее время обновляется транспортная стратегия России, которая впервые формируется с учетом мнения пассажиров и грузоотправителей, а не только по отраслевым принципам.

Кроме того, в начале августа Минтранс предложил изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте, предполагая переход на контрактную модель, где региональные или городские власти будут выступать заказчиками перевозок.