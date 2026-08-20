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Google ужесточит установку непроверенных приложений (APK-файлов) на Android
Как указано в публикации, Google приступает к внедрению новых правил установки. Теперь, чтобы скачать приложение от непроверенного разработчика, пользователю нужно будет подтвердить намерение, перезагрузить устройство, а затем выждать еще 24 часа — только после этого можно будет пользоваться сервисом. По данным портала, мера призвана препятствовать установке пользователями мошеннических приложений. Уточняется, что такие же требования будут действовать и для обновлений уже скачанных приложений от непроверенных разработчиков.

Корпорация Google ужесточает установку приложений (APK-файлов) от непроверенных разработчиков на Android-гаджеты. Об этом сообщил портал Android Authority.

Как указано в публикации, Google приступает к внедрению новых правил установки. Теперь, чтобы скачать приложение от непроверенного разработчика, пользователю нужно будет подтвердить намерение, перезагрузить устройство, а затем выждать еще 24 часа — только после этого можно будет пользоваться сервисом.

По данным портала, мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений.

Уточняется, что такие же требования будут действовать и для обновлений уже скачанных приложений от непроверенных разработчиков.