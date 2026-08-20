Эксперт Минздрава: молодежь в России стала меньше потреблять алкоголь

Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и курить. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный детский специалист-хирург Минздрава России, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Морозов. По словам специалиста, снижение потребления алкоголя наблюдается среди молодежи по всей стране. При этом врач отметил различия в динамике курения среди мужчин и женщин. По его наблюдениям, женщины стали курить чаще, а мужчины — реже.

Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и курить. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный детский специалист-хирург Минздрава России, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Морозов.

По словам специалиста, снижение потребления алкоголя наблюдается среди молодежи по всей стране.

«Подростки или молодые люди, посмотрите, как снизилось употребление алкоголя, абсолютно точно. И да, и не только в каких-нибудь топовых университетах среди студенчества, везде молодежь стала меньше выпивать. То же самое с курением», — сказал Морозов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

При этом врач отметил различия в динамике курения среди мужчин и женщин. По его наблюдениям, женщины стали курить чаще, а мужчины — реже.