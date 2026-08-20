Депутат Рады назвал условие для завершения конфликта на Украине

Украине необходимо изменить политический курс и восстановить прагматичные отношения с Россией и Белоруссией для завершения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. «Украина погрузилась в страшный политический кризис. Сегодня конфликт продолжается из-за того, что власть захвачена партией войны… Выйти из страшного пике возможно только полным разворотом политического курса. Людям необходим ориентир, лидер, группа, партия — партия мира», — написал он в Telegram-канале.

Украине необходимо изменить политический курс и восстановить прагматичные отношения с Россией и Белоруссией для завершения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Украина погрузилась в страшный политический кризис. Сегодня конфликт продолжается из-за того, что власть захвачена партией войны… Выйти из страшного пике возможно только полным разворотом политического курса. Людям необходим ориентир, лидер, группа, партия — партия мира», — написал он в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что, по его мнению, среди украинцев существует запрос на политиков, выступающих за прекращение конфликта. Он призвал к развитию добрососедских и прагматичных отношений с Москвой и Минском.