Дача и хозпостройка сгорели в Рязанской области
Пожар в деревне Валищево Рыбновского округа случился утром 18 августа. В 08:17 диспетчеру поступило сообщение, что загорелся дачный дом и хозпостройка. В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Строения уничтожены огнём. Пострадавших нет.
Дача и хозпостройка сгорели в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар в деревне Валищево Рыбновского округа случился утром 18 августа. В 08:17 диспетчеру поступило сообщение, что загорелся дачный дом и хозпостройка.
В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Строения уничтожены огнем.
Пострадавших нет.