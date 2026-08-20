Дача и хозпостройка сгорели в Рязанской области

Пожар в деревне Валищево Рыбновского округа случился утром 18 августа. В 08:17 диспетчеру поступило сообщение, что загорелся дачный дом и хозпостройка. В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Строения уничтожены огнём. Пострадавших нет.

Дача и хозпостройка сгорели в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в деревне Валищево Рыбновского округа случился утром 18 августа. В 08:17 диспетчеру поступило сообщение, что загорелся дачный дом и хозпостройка.

В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Строения уничтожены огнем.

Пострадавших нет.