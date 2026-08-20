ЦБ резко понизил курс доллара и установил его ниже 84 рублей

Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 21 августа. Курс доллара снизился на 1,77 рубля и составил 83,36 рубля. Евро подешевел на 1,81 рубля — до 96,73 рубля. Курс юаня также снизился. Он составил 12,41 рубля, потеряв 22 копейки.

Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 21 августа.

Курс доллара снизился на 1,77 рубля и составил 83,36 рубля. Евро подешевел на 1,81 рубля — до 96,73 рубля. Курс юаня также снизился. Он составил 12,41 рубля, потеряв 22 копейки.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.