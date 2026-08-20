Бывший майор ВДВ из Рязани Михаил Дмитрик выиграл 5 млн рублей в лотерею

Бывший майор ВДВ из Рязани Михаил Дмитрик выиграл 5 млн рублей в моментальную лотерею «Столото». Часть выигрыша мужчина планирует поделить между дочерьми, а остальное потратить на подарок супруге — путёвку в санаторий. «В тот день я сказал жене, что поеду по делам. По пути меня что-то подтолкнуло заглянуть в лотерейный киоск, какое-то предчувствие было. Вернулся домой, а супруга уже уехала на дачу. Я стер защитный слой в билетах и не поверил своим глазам, увидев многомиллионный выигрыш! Дача находится рядом, поэтому я сразу сел на велосипед и отправился к жене рассказать о победе», — рассказал Дмитрик.

Бывший майор ВДВ из Рязани Михаил Дмитрик выиграл 5 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Бывший майор ВДВ из Рязани Михаил Дмитрик выиграл 5 млн рублей в моментальную лотерею «Столото». Часть выигрыша мужчина планирует поделить между дочерьми, а остальное потратить на подарок супруге — путёвку в санаторий.

«В тот день я сказал жене, что поеду по делам. По пути меня что-то подтолкнуло заглянуть в лотерейный киоск, какое-то предчувствие было. Вернулся домой, а супруга уже уехала на дачу. Я стер защитный слой в билетах и не поверил своим глазам, увидев многомиллионный выигрыш! Дача находится рядом, поэтому я сразу сел на велосипед и отправился к жене рассказать о победе», — рассказал Дмитрик.