Bloomberg: Украине предстоит пережить самую суровую зиму за все время конфликта

Причина заключается в значительном сокращении запасов ракет противовоздушной обороны. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, Киеву будет особенно тяжело в условиях нехватки средств противокатерной обороны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запасы ракет-перехватчиков у Вооруженных сил Украины сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Верховной рады Анна Скороход отметила, что ситуация с ПВО стала катастрофической, и ВСУ перестали публиковать данные о количестве сбитых ракет.