«Ъ»: банки начали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование

Банки начали требовать от заемщиков включать риски прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в полисы ипотечного страхования. Как отмечает «Ъ», это означает, что стоимость страховки может значительно вырасти, а если полис не будет включать эти риски, процентная ставка по ипотечному кредиту может увеличиться на 2 процентных пункта. Пока такое требование не является обязательным для всех банков, но крупные финансовые учреждения, такие как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, уже начали применять его, особенно в регионах с повышенными рисками. Страховые компании теперь самостоятельно предлагают такие полисы, хотя упоминание о рисках БПЛА встречается редко.

Банки начали требовать от заемщиков включать риски прилета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в полисы ипотечного страхования. Как отмечает «Ъ», это означает, что стоимость страховки может значительно вырасти, а если полис не будет включать эти риски, процентная ставка по ипотечному кредиту может увеличиться на 2 процентных пункта.

Пока такое требование не является обязательным для всех банков, но крупные финансовые учреждения, такие как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, уже начали применять его, особенно в регионах с повышенными рисками. Страховые компании теперь самостоятельно предлагают такие полисы, хотя упоминание о рисках БПЛА встречается редко.

Также отмечается, что банки обращают внимание на наличие в полисе риска падения летательных аппаратов на застрахованное жилье. Спрос на такие полисы растет, и страховщики советуют заемщикам внимательно изучать требования банков при оформлении ипотеки.