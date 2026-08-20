Банк России выпустит монеты номиналом 10 тысяч рублей

Банк России 21 августа выпустит в обращение четыре инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». В серию войдут серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Все монеты изготовлены из драгоценных металлов 999-й пробы. Серебряная монета весит 1 кг чистого серебра, золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей содержат соответственно 15,55 и 31,1 грамма чистого золота. Самая крупная золотая монета номиналом 10 тысяч рублей также содержит 1 кг чистого золота.

Банк России 21 августа выпустит в обращение четыре инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора .

В серию войдут серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Все монеты изготовлены из драгоценных металлов 999-й пробы.

Серебряная монета весит 1 кг чистого серебра, золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей содержат соответственно 15,55 и 31,1 грамма чистого золота. Самая крупная золотая монета номиналом 10 тысяч рублей также содержит 1 кг чистого золота.

На оборотной стороне монет изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. На лицевой стороне размещены герб России, номинал, год выпуска и данные о металле и его пробе.

Тираж серебряной монеты номиналом 100 рублей и золотой монеты номиналом 10 тысяч рублей составит до 100 экземпляров каждой. Золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей выпустят тиражом до 100 тысяч штук каждая.

Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед». Они являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему по номинальной стоимости без ограничений.

Фото: Банк России.