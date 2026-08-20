А что в кино? «Жертва обстоятельств», «Легенда о золоте скифов» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Криминальный боевик «Мотор-Сити» (США). Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и попадает в тюрьму по ложному обвинению. Спустя годы он выходит на свободу с единственной целью — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.
Комедийный боевик «Жертва обстоятельств» (Великобритания, Греция, США). Известный актёр Майк Тайлер и миллиардер Бракен собираются выступить на благотворительном мероприятии в Греции, но их планы рушит лидер радикального экологов Джоан. Она и её последователи убеждены, что для спасения мира нужно принести в жертву трёх знаменитостей.
Семейная комедия «Легенда о золоте скифов» (Россия). Семья Гавриловых отправляется на отдых и сталкивается с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Сообразительный мальчик Петя берётся за расследование, чтобы впечатлить новую знакомую Нину и доказать, что способен раскрыть это преступление.
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