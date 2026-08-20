29-летняя мотоциклистка устроила ДТП в Рязани
ДТП произошло 18 августа, примерно в 08:55, около дома № 16 на улице Новослободской. По предварительной информации полицейских, 29-летняя местная жительница, управляя мотоциклом «Ямаха», столкнулась с автомобилем «Шевроле», за рулем которого был 34-летний рязанец. Водитель двухколесного транспортного средства с полученными травмами доставлена в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
29-летняя мотоциклистка устроила ДТП в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
ДТП произошло 18 августа, примерно в 08:55, около дома № 16 на улице Новослободской.
По предварительной информации полицейских, 29-летняя местная жительница, управляя мотоциклом «Ямаха», столкнулась с автомобилем «Шевроле», за рулем которого был 34-летний рязанец.
Водитель двухколесного транспортного средства с полученными травмами доставлена в медучреждение.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.