29-летняя мотоциклистка устроила ДТП в Рязани

ДТП произошло 18 августа, примерно в 08:55, около дома № 16 на улице Новослободской. По предварительной информации полицейских, 29-летняя местная жительница, управляя мотоциклом «Ямаха», столкнулась с автомобилем «Шевроле», за рулем которого был 34-летний рязанец. Водитель двухколесного транспортного средства с полученными травмами доставлена в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.