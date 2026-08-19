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Задержан студент рязанского вуза
Задержан 22-летний студент вуза, который помог мошенникам похитить 1,5 млн рублей у жительницы Рязани. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Оперативники установили, что рязанец работал курьером на зарубежный колл-центр телефонных мошенников. Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница города — специалист образовательного учреждения. Неизвестные выяснили информацию об имеющихся накоплениях женщины, звонили ей от имени правоохранительных органов и налоговой службы и угрозами заставили передать 1 миллион 540 тысяч рублей якобы для декларирования с последующим возвратом. Рязанка отдала деньги студенту.

В Рязани задержан 22-летний студент вуза, который помог мошенникам похитить 1,5 млн рублей у местной жительницы. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники установили, что рязанец работал курьером на зарубежный колл-центр телефонных мошенников. По указаниям злоумышленников молодой человек ездил в разные города России и забирал деньги у обманутых граждан. Студента задержали, когда он вернулся в Рязань.

Ранее в ОМВД России по Московскому району Рязани возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница города — специалист образовательного учреждения.

Неизвестные выяснили информацию об имеющихся накоплениях женщины, звонили ей от имени правоохранительных органов и налоговой службы и угрозами заставили передать 1 миллион 540 тысяч рублей якобы для декларирования с последующим возвратом.

Рязанка отдала деньги молодому человеку, который при встрече назвал ей кодовое слово. Полицейские установили, что курьером оказался задержанный студент.

Выяснилось, что с похищенными деньгами злоумышленник отправился в Москву, в обменном пункте перевел их в криптовалюту и отправил на счет сообщников.

Рязанца заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовно дела продолжается.