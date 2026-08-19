В Рязанском округе ликвидировали несанкционированную свалку

Несанкционированную свалку обнаружили в селе Поляны Рязанского округа. Судя по кадрам, там складировали строительный мусор. По требованию природоохранной прокуратуры собственник земельного участка убрал свалку.