В Рязанском округе ликвидировали несанкционированную свалку
Несанкционированную свалку обнаружили в селе Поляны Рязанского округа. Судя по кадрам, там складировали строительный мусор. По требованию природоохранной прокуратуры собственник земельного участка убрал свалку.
В Рязанском округе ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Несанкционированную свалку обнаружили в селе Поляны Рязанского округа. Судя по кадрам, там складировали строительный мусор.
По требованию природоохранной прокуратуры собственник земельного участка убрал свалку.
Фото взято из Telegram-канала Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.