В Рязанской области с помощью ДНК раскрыли преступление 2008 года

В 2025—2026 годах в Рязанской области провели более 3,5 тыс. результативных экспертиз по исследованию ДНК подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту. Данные геномной регистрации используют правоохранители для установления личности людей и расследования преступлений, в том числе совершенных много лет назад. Так, с помощью этой процедуры в Рязанской области удалось раскрыть преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего почти 20 лет назад — в 2008 году. Впоследствии уголовное дело рассмотрел суд, который вынес обвинительный приговор.

В 2025—2026 годах в Рязанской области провели более 3,5 тыс. результативных экспертиз по исследованию ДНК подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Данные геномной регистрации используют правоохранители для установления личности людей и расследования преступлений, в том числе совершенных много лет назад.

Так, с помощью этой процедуры в Рязанской области удалось раскрыть преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего почти 20 лет назад — в 2008 году. Впоследствии уголовное дело рассмотрел суд, который вынес обвинительный приговор.

Обязательной геномной регистрации подлежат подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, подвергнутые административному аресту, а также некоторые другие категории граждан. Также исследованию подлежит биологический материал, изъятый в ходе следственных действий, и материал неопознанных тел.