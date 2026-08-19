В Рязанской области промышленность выросла почти на 6%

Промышленность Рязанской области в 2026 году выросла на 5,8%, сельское хозяйство — на 3%. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, многие показатели региональной экономики уже несколько лет подряд растут быстрее среднероссийских темпов. Малков рассказал, что принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсудили план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, развитие регионов и задачи на текущий год.

Промышленность Рязанской области в 2026 году выросла на 5,8%, сельское хозяйство — на 3%. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, многие показатели региональной экономики уже несколько лет подряд растут быстрее среднероссийских темпов.

Малков рассказал, что принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании обсудили план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, развитие регионов и задачи на текущий год.

«Для Рязанской области это одна из ключевых задач. Рост экономики — основа развития региона. Это современные рабочие места для рязанцев, новые виды продукции и налоговые поступления», — отметил Малков.