В Рязанской области произошло два серьезных пожара

Один пожар произошел в деревне Сажнево Рязанского округа. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 08:10. Горел дачный дом. Его тушили шесть человек, две спецмашины. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Строение повреждено огнем. Еще один дачный дом горел в селе Козловка Рыбновского округа. В 08:17 диспетчеру сообщили о пожаре. Строение на площади 60 квадратных метров тушили пять человек, две спецмашины. Дачный дом уничтожен после пожара. Пострадавших нет.

В Рязанской области 18 августа произошло два серьезных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один пожар произошел в деревне Сажнево Рязанского округа. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 08:10. Горел дачный дом. Его тушили шесть человек, две спецмашины.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Строение повреждено огнем.

Еще один дачный дом горел в селе Козловка Рыбновского округа. В 08:17 диспетчеру сообщили о пожаре. Строение на площади 60 квадратных метров тушили пять человек, две спецмашины.

Дачный дом уничтожен после пожара.

Пострадавших нет.

На фото — пожар в деревне Сажнево Рязанского округа.