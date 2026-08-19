В Рязанской области произошел пожар в хозпостройке

Инцидент произошел в ночь на 18 августа в деревне Ханино Клепиковского муниципального округа. Горела хозпостройка. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 42 квадратных метра.