В Рязанской области произошел пожар в хозпостройке
Инцидент произошел в ночь на 18 августа в деревне Ханино Клепиковского муниципального округа. Горела хозпостройка. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 42 квадратных метра.
В Рязанской области произошел пожар в хозпостройке. Об этом сообщает региональное МЧС.
Инцидент произошел в ночь на 18 августа в деревне Ханино Клепиковского муниципального округа. Горела хозпостройка. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
Площадь пожара составила 42 квадратных метра.