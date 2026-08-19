В Рязанской области поймали пьяного водителя

Всего за сутки на дорогах выявлено 250 нарушений ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также в ходе рейдов выявлены 16 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств. Установлено 9 автолюбителей, не имеющих права управлять транспортными средствами, а также выявлено 46 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.

В Рязанской области поймали пьяного водителя. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за сутки на дорогах выявлено 250 нарушений ПДД РФ, в том числе 1 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Также в ходе рейдов выявлены 16 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств. Установлено 9 автолюбителей, не имеющих права управлять транспортными средствами, а также выявлено 46 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.