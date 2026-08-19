В Рязани вынесли приговор участникам преступной группы, использовавшим SIM‑боксы

По данным следствия, мужчины действовали в составе организованной группы и выполняли роль «операторов связи абонентских терминалов пропуска трафика». Для конспирации они использовали аккаунты в мессенджере Telegram с вымышленными никнеймами. Преступная деятельность велась на территории нескольких субъектов РФ и была нацелена на совершение иных противоправных действий — за это участникам выплачивалось материальное вознаграждение. В ходе судебного заседания оба подсудимых полностью признали свою вину. Первый фигурант получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 800 000 рублей. Второй подсудимый приговорён к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 600 000 рублей.

В Рязани вынесли приговор участникам преступной группы, использовавшим SIM‑боксы. Об этом сообщает Октябрьский районный суд Рязани.

Суд вынес обвинительный приговор двум жителям города Долгопрудный Московской области. Подсудимые признаны виновными в незаконном обеспечении функционирования абонентских терминалов пропуска трафика (SIM‑боксов, или SIM‑банков) — преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.

По данным следствия, мужчины действовали в составе организованной группы и выполняли роль «операторов связи абонентских терминалов пропуска трафика». Для конспирации они использовали аккаунты в мессенджере Telegram с вымышленными никнеймами. Преступная деятельность велась на территории нескольких субъектов РФ и была нацелена на совершение иных противоправных действий — за это участникам выплачивалось материальное вознаграждение.

В ходе судебного заседания оба подсудимых полностью признали свою вину.

Первый фигурант получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 800 000 рублей. Второй подсудимый приговорён к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 600 000 рублей.