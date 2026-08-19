В Рязани вода из затопленного подвала просочилась на улицу
По словам рязанцев, затоплен подвал в подъезде № 1 дома № 43 на улице Шевченко. На опубликованных кадрах видно, что вода хлынула из-под стены, улица частично подтоплена. Рязанцы попросили решить проблему.
В Рязани вода из затопленного подвала просочилась на улицу. Об этом 19 августа сообщили в соцсетях.
По словам рязанцев, затоплен подвал в подъезде № 1 дома № 43 на улице Шевченко. На опубликованных кадрах видно, что вода хлынула из-под стены. Улица частично подтоплена.
Рязанцы попросили решить проблему.
Видео: соцсети.