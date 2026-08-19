В Рязани потушили пожар в квартире
Пожар произошел днем 18 августа в многоквартирном жилом доме на улице Костычева. Диспетчеру поступила информация о случившемся в 14:32. Возгорание в квартире тушили 10 человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Квартира повреждена огнем. Пострадавших нет.
В Рязани потушили пожар в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел днем 18 августа в многоквартирном жилом доме на улице Костычева. Диспетчеру поступила информация о случившемся в 14:32.
Возгорание в квартире тушили 10 человек, три единицы техники.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Квартира повреждена огнем.
Пострадавших нет.
Иллюстративное фото.