В Рязани «Ниссан» сбил 53-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

ДТП произошло 18 августа, примерно в 19:35, около дома № 28 по улице Крупской в Рязани. По предварительной информации полицейских, 45-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем «Ниссан Икстрейл», сбил велосипедиста — 53-летнего жителя Спасского района. Водитель двухколесного транспортного средства пересекал проезжую часть по регулируемому переходу не спешившись, уточнили в управлении МВД. Велосипедист с травмами доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.