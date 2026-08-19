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В Рязани «Ниссан» сбил 53-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
ДТП произошло 18 августа, примерно в 19:35, около дома № 28 по улице Крупской в Рязани. По предварительной информации полицейских, 45-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем «Ниссан Икстрейл», сбил велосипедиста — 53-летнего жителя Спасского района. Водитель двухколесного транспортного средства пересекал проезжую часть по регулируемому переходу не спешившись, уточнили в управлении МВД. Велосипедист с травмами доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Рязани «Ниссан» сбил 53-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 18 августа, примерно в 19:35, около дома № 28 по улице Крупской в Рязани.

По предварительной информации полицейских, 45-летний житель Рыбновского района, управляя автомобилем «Ниссан Икстрейл», сбил велосипедиста — 53-летнего жителя Спасского района. Водитель двухколесного транспортного средства пересекал проезжую часть по регулируемому переходу не спешившись, уточнили в управлении МВД.

Велосипедист с травмами доставлен в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.