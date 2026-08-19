В Рязани мужчина выстрелил в полицейского

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении директора ООО «Охранная фирма „Р“» И. (1957 г. р.). В апреле 2022 года на территории одного из рязанских предприятий между двумя мужчинами возник конфликт из‑за использования помещений. В ходе ссоры оба применили огнестрельное оружие. На место прибыли полицейские. Одного из рязанцев попросили бросить пистолет, но тот не подчинился. Когда полицейский подошел ближе, чтобы изъять оружие, он выстрелил ему в ногу. Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат осуждённого подал апелляцию, но Рязанский областной суд изучил материалы дела и не нашёл оснований для отмены или изменения приговора.

В Рязани мужчина выстрелил в полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского суда.

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении директора ООО «Охранная фирма „Р“» И. (1957 г. р.).

В апреле 2022 года на территории одного из рязанских предприятий между двумя мужчинами возник конфликт из‑за использования помещений. В ходе ссоры оба применили огнестрельное оружие.

На место прибыли полицейские. Одного из рязанцев попросили бросить пистолет, но тот не подчинился. Когда полицейский подошел ближе, чтобы изъять оружие, он выстрелил ему в ногу.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат осуждённого подал апелляцию, но Рязанский областной суд изучил материалы дела и не нашёл оснований для отмены или изменения приговора.