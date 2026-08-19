В ГД предложили давать женщинам выходной на репродуктивную диспансеризацию

Депутаты Госдумы предложили ежегодно предоставлять работающим женщинам отгул для прохождения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья. Для женщин младше 40 лет оплачиваемый день на общую диспансеризацию предоставляется раз в три года, хотя обследование репродуктивного здоровья они могут проходить ежегодно. Авторы инициативы предлагают предоставлять женщинам от 18 до 49 лет один дополнительный оплачиваемый рабочий день в год для прохождения такого обследования. Его хотят сделать независимым от уже предусмотренных законом дней для общей диспансеризации.

Депутаты Госдумы предложили ежегодно предоставлять работающим женщинам отгул для прохождения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо направлено министру труда Антону Котякову.

Сейчас законодательство позволяет сотрудникам освобождаться от работы для прохождения диспансеризации, однако отдельного оплачиваемого дня для ежегодного обследования репродуктивного здоровья не предусмотрено.

Для женщин младше 40 лет оплачиваемый день на общую диспансеризацию предоставляется раз в три года, хотя обследование репродуктивного здоровья они могут проходить ежегодно. Женщины от 40 до 49 лет имеют право на один оплачиваемый день в год для диспансеризации, но дополнительного дня для репродуктивного обследования также нет.

Авторы инициативы предлагают предоставлять женщинам от 18 до 49 лет один дополнительный оплачиваемый рабочий день в год для прохождения такого обследования. Его хотят сделать независимым от уже предусмотренных законом дней для общей диспансеризации.