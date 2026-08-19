В День города в центре Рязани ограничат парковку

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 931-летию Рязани, 20 августа с 23.00 до 22.00 21 августа будет ограничена парковка частного транспорта на проезде за памятником В. И. Ленину. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В День города в центре Рязани ограничат парковку. Об этом сообщает мэрия.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 931-летию Рязани, 20 августа с 23.00 до 22.00 21 августа будет ограничена парковка частного транспорта на проезде за памятником В. И. Ленину.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.