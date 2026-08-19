В центре Рязани завершили ремонт коммунальной инфраструктуры

В центре Рязани завершили капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Работы с марта проводили на площади Попова и улице Садовой. На улице Садовой заменили участок трубопровода диаметром 400 мм и протяженностью 1362 метра. На Садовой и площади Попова также обновили участок трубопровода диаметром 700 мм протяженностью 950 метров. На обоих участках восстановили поврежденные и заменили пришедшие в негодность конструкции каналов, тепловые камеры, подвижные и неподвижные опоры. Также специалисты заменили арматуру.

В центре Рязани завершили капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры. Работы с марта проводили на площади Попова и улице Садовой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На улице Садовой заменили участок трубопровода диаметром 400 мм и протяженностью 1362 метра. На Садовой и площади Попова также обновили участок трубопровода диаметром 700 мм протяженностью 950 метров.

На обоих участках восстановили поврежденные и заменили пришедшие в негодность конструкции каналов, тепловые камеры, подвижные и неподвижные опоры. Также специалисты заменили арматуру.

После завершения работ дороги на участках ремонта открыли для проезда.