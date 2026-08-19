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В 2026 году в Рязанской области построили более пяти тысяч квартир
С января по июль 2026 года в Рязанской области построили 5476 квартир общей площадью 382,5 тыс. м². 51% общего объема жилья ввели в сельской местности, 49% - в городской, сообщили в пресс-службе Рязаньстата. Также в указанный период возвели 24 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств построено 1379 домов общей площадью 189,5 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 237 домов на площади 16,9 тыс. м². 43% введенных жилых домов — блочные, 28% - деревянные, 16% - кирпичные.

С января по июль 2026 года в Рязанской области построили 5476 квартир общей площадью 382,5 тыс. м². 51% общего объема жилья ввели в сельской местности, 49% - в городской, сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

Также в указанный период возвели 24 многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств построено 1379 домов общей площадью 189,5 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 237 домов на площади 16,9 тыс. м².

43% введенных жилых домов — блочные, 28% - деревянные, 16% - кирпичные.

По вводу жилья лидируют: Рязань — 160,4 тыс. м², Рязанский округ — 127,1 тыс. м², Рыбновский округ — 18,5 тыс. м², Спасский округ — 11,5 тыс. м².