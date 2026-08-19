Умерла режиссер мультфильмов о Незнайке и Муми-тролле

Режиссер мультфильмов «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета» Нина Шорина умерла в возрасте 83 лет. Об этом РИА Новости сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. По его словам, режиссер скончалась 19 августа. Причина смерти пока неизвестна. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Режиссер мультфильмов «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета» Нина Шорина умерла в возрасте 83 лет. Об этом РИА Новости сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

По его словам, режиссер скончалась 19 августа. Причина смерти пока неизвестна. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве. Она окончила режиссерский факультет ВГИКа и с 1972 года работала на киностудии «Союзмультфильм».

Шорина принимала участие в создании мультфильмов «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Пудель» и «Дверь».

Фото: страница Нины Шориной в Facebook* (*входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).