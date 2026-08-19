Суд взыскал с водителя разницу в стоимости ремонта после ДТП

Суд обязал водителя, виновного в аварии, выплатить пострадавшему разницу между суммой страхового возмещения и фактической стоимостью ремонта автомобиля. Выяснилось, что страховая компания возместила ущерб в пределах лимита ОСАГО, однако этой суммы оказалось недостаточно для полного восстановления транспортного средства. После оценки независимого эксперта была определена реальная стоимость ремонта, превышающая выплаченную страховку. «Разница подлежит взысканию с виновника ДТП в порядке регресса», — пояснили в суде. Решение было вынесено на основании статей Гражданского кодекса РФ, регулирующих возмещение убытков, причинённых в результате ДТП. Теперь водитель должен компенсировать пострадавшему недостающую сумму, установленную судом.

Суд взыскал с водителя разницу в стоимости ремонта после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.

Суд обязал водителя, виновного в аварии, выплатить пострадавшему разницу между суммой страхового возмещения и фактической стоимостью ремонта автомобиля.

Выяснилось, что страховая компания возместила ущерб в пределах лимита ОСАГО, однако этой суммы оказалось недостаточно для полного восстановления транспортного средства. После оценки независимого эксперта была определена реальная стоимость ремонта, превышающая выплаченную страховку.

«Разница подлежит взысканию с виновника ДТП в порядке регресса», — пояснили в суде. Решение было вынесено на основании статей Гражданского кодекса РФ, регулирующих возмещение убытков, причинённых в результате ДТП.

Теперь водитель должен компенсировать пострадавшему недостающую сумму, установленную судом.