Рязанцы потратили на фотоуслуги 126,4 млн рублей за полгода

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В 2026 году профессиональные фотоуслуги в Рязанской области оказывают 119 индивидуальных предпринимателей и пять организаций. Об этом сообщил Рязаньстат. За первое полугодие жители региона потратили на услуги фотоателье 126,4 млн рублей. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года с учетом сопоставимости цен. Такой рост стал самым высоким среди регионов Центрального федерального округа и восьмым показателем по России.

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В 2026 году профессиональные фотоуслуги в Рязанской области оказывают 119 индивидуальных предпринимателей и пять организаций. Об этом сообщил Рязаньстат.

За первое полугодие жители региона потратили на услуги фотоателье 126,4 млн рублей. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года с учетом сопоставимости цен.

Такой рост стал самым высоким среди регионов Центрального федерального округа и восьмым показателем по России.