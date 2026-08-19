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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 августа
С 09:30 до 21:00 20 августа холодной воды не будет по адресам: Дружная, дома № 2/14 (ДШИ № 3, клуб), 7, 11, 11 корпус 2, 11а, 11б, 13, 13б (детский сад № 152), 14, 16; Качевская, дома № 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1; Качевские Дворики, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; поселок Качево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:30 до 21:00 20 августа холодной воды не будет по адресам:

  • Дружная, дома № 2/14 (ДШИ № 3, клуб), 7, 11, 11 корпус 2, 11а, 11б, 13, 13б (детский сад № 152), 14, 16;
  • Качевская, дома № 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • Качевские Дворики, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • поселок Качево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
  • поселок Мордасово, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
  • Поселковая, дома № 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корпус 1, 6 (ДШИ № 3), 7, 7а (Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а;
  • Предзаводская, дома № 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 8, 10 корпус 1, 10а, 12, 12/9, 13 (детский сад № 152), 15 (школа № 49).