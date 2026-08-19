Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 20 августа

С 09:30 до 21:00 20 августа холодной воды не будет по адресам: Дружная, дома № 2/14 (ДШИ № 3, клуб), 7, 11, 11 корпус 2, 11а, 11б, 13, 13б (детский сад № 152), 14, 16; Качевская, дома № 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1; Качевские Дворики, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; поселок Качево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.