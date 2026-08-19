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Рязанцам пообещали дождь и грозу 20 августа
В области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет юго-западный, южный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 20…25°С.

Рязанцам пообещали дождь и грозу 20 августа. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.

В области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза.

Ветер будет юго-западный, южный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 20…25°С.