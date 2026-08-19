Рязанцам пообещали дождь и грозу 20 августа

В области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. Днем местами прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет юго-западный, южный, 5-10 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 20…25°С.