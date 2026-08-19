Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»
Отмечается, что российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи они приедут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих из плена посредничество оказали ОАЭ.
Россия вернула 103 военных из плена краины, взамен переданы 103 бойца ВСУ. Об этом 19 августа сообщили в Минобороны.
Отмечается, что сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи они приедут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
При обмене военнопленными посредничество оказали ОАЭ.