Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»

Отмечается, что российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи они приедут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих из плена посредничество оказали ОАЭ.