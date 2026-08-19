Путин призвал готовиться к возвращению военных с СВО

Президент подчеркнул, что вернувшимся с фронта россиянам потребуется работа. Будет много людей со здоровыми амбициями, добавил он. «Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться», — отметил он.

Путин призвал готовиться к возвращению военных с СВО. Об этом сообщает «Лента. ру».

Президент подчеркнул, что вернувшимся с фронта россиянам потребуется работа. Будет много людей со здоровыми амбициями, добавил он.

«Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться», — отметил он.