Путин: критических последствий от террористических атак Украины по инфраструктуре России нет

Критических последствий от террористических атак Украины по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят. Об этом заявил Владимир Путин, его цитирует РИА Новости. Президент отметил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Путин подчеркнул, что торговая инфраструктура РФ действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки со стороны Украины «Экономическая динамика скромная, но позитивная. Прирост ВВП составляет 1%, в первом квартале — 0,6%, а во втором квартале — 1,3%", — заключил он.

Критических последствий от террористических атак Украины по инфраструктуре России нет, не было и быть не может, но вред они наносят. Об этом заявил Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Президент отметил, что поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства.

Путин подчеркнул, что торговая инфраструктура РФ действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки со стороны Украины

«Экономическая динамика скромная, но позитивная. Прирост ВВП составляет 1%, в первом квартале — 0,6%, а во втором квартале — 1,3%", — заключил он.