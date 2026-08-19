Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Рязани

Отмечается, что в Рязани в августе больше всего готовы платить врачу-стоматологу. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от трех лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей. На втором месте — вакансия врача отделения гипербарической оксигенации. Там сотруднику готовы платить 150 тысяч рублей. Компания предлагает служебное жилье. На третьем месте — производитель строительно-монтажных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей. Кузнецам на молотах и прессах предлагают заработок 107 тысяч. Менеджеру по продажам — от 105 тысяч.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Рязани. Соответствующую информацию предоставили в SuperJob.

Отмечается, что в Рязани в августе больше всего готовы платить врачу-стоматологу. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от трех лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.

На втором месте — вакансия врача отделения гипербарической оксигенации. Там сотруднику готовы платить 150 тысяч рублей. Компания предлагает служебное жилье.

На третьем месте — производитель строительно-монтажных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Кузнецам на молотах и прессах предлагают заработок 107 тысяч. Менеджеру по продажам — от 105 тысяч.