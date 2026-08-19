На улице Почтовой в Рязани заметили машину пожарных

На улице Почтовой в Рязани заметили машину пожарных. Фотографию прислали очевидцы. Очевидцы отметили, что сотрудники МЧС с проблесковыми маячками на машине приехали на площадь Ленина около 17:20 19 августа. Причина вызова пожарных неизвестна. Официальная информация уточняется.