Минздрав расширит список должностей для медработников

С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей, доступных медсестрам и фельдшерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Медсестры и фельдшеры смогут работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики смогут занимать должность главного лаборанта. Также появятся должности стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи.

С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей, доступных медсестрам и фельдшерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Медсестры и фельдшеры смогут работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики смогут занимать должность главного лаборанта.

Также появятся должности стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи.

Главным фельдшерам разрешат заниматься управлением сестринской деятельностью при наличии степени бакалавра или магистратуры по направлению «Общественное здравоохранение». Для работы на этой должности потребуется повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, фельдшеры смогут заниматься лечебным делом.